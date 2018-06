Ao lado dos Gomes, petista elogia Ciro e aceita crítica de Cid Ao lado do governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), a presidente Dilma Rousseff chamou ontem o ex-deputado Ciro Gomes, irmão do governador, de "amigo", "pessoa especial" e "guerreiro pelas causas do Ceará".