Ao menos 11 continuam internados após acidente em Santa Catarina

SÃO PAULO - Pelo menos 11 pessoas que ficaram feridas no acidente entre uma carreta e um ônibus de turismo na BR-282, em Santa Catarina, ainda estavam internadas na tarde deste domingo, 6. Todas elas apresentavam estado de saúde estável. A colisão deixou 26 mortos e 23 feridos na madrugada de ontem.

No Hospital Regional de São Miguel do Oeste estão 8 dos feridos. Há outras três vítimas nos hospitais de São Miguel, Casa Vitta e São Francisco, próximos ao local onde aconteceu o acidente.

No início da tarde de hoje, os corpos de 19 pessoas que morreram na tragédia foram sepultados entre as 12h e às 13h deste domingo no município de Santo Cristo, no noroeste do Rio Grande do Sul. O velório e as cerimônias fúnebres foram acompanhados por cerca de 5 mil pessoas. O governador do Estado,Tarso Genro, participou do velório coletivo e se solidarizou com a dor dos familiares.