Ao menos 12 ficam feridos em incêndio em supermercado do Rio

SÃO PAULO - Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas em um incêndio que atingiu um supermercado em Campo Grande, na zona oeste do Rio, no fim da manhã desta sexta-feira, 28. Segundo os bombeiros, sete foram liberadas no local e outras cinco foram encaminhadas para o Hospital Rocha Faria.

O fogo começou por volta das 11 horas, no supermercado São Brás, na Rua Augusto Vasconcelos. Catorze equipes dos bombeiros estavam no local às 14 horas tentando controlar as chamas e por volta das 15h30 o fogo já havia sido controlado.

De acordo com o Centro de Operações da prefeitura da cidade, por conta do incêndio, a via está totalmente interditada na altura do estabelecimento. O tráfego está lento e com retenção.

Atualizado às 17h23