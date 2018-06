Ao menos 231 morrem em incêndio em casa noturna de Santa Maria (RS); veja lista com os mortos O número de mortos no incêndio que atingiu a boate Kiss foi revisado para 231. Segundo a chefe geral de Perícia Médica do Rio Grande do Sul, Maria Ângela Zucchecco, o número mudou porque alguns corpos tiveram a identificação duplicada. Antes, a informação oficial era de 233 mortos. No início da madrugada desta segunda-feira, 28, a Secretaria da Segurança do Governo do Rio Grande do Sul divulgou uma lista atualizada com as 231 vítimas identificadas no incêndio de Santa Maria. De acordo a Agência Brasil, ao menos 101 dos mortos eram alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com base em lista anterior divulgada pelo governo estadual.