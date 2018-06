Ao menos cinco morrem durante operação do Bope no Jacarezinho

SÃO PAULO - Ao menos cinco pessoas morreram, cinco foram presas e um policial militar ficou ferido durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar na favela de Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro.

No início da ação houve troca de tiros entre os policiais e criminosos. Segundo a corporação, as vítimas são cinco suspeitos que morreram no local e um policial militar feriu a perna com estilhaços de granada. Ele foi encaminhado ao hospital da PM.

Segundo a assessoria da PM, a operação é de repreensão ao tráfico de drogas e visa apreender drogas e armas. O Bope informou que já houve apreensões de armas, mas ainda não foi contabilizada quantidade. Uma moto também foi apreendida.

Cerca de 150 policiais participaram da operação. A ocorrência foi registrada no 25º Distrito Policial.

Atualizado às 11h14