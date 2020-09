Ao planejar novos programas, militares miram obter caixa-preta das tecnologias

Os investimentos militares não são uma via rápida para o aumento do protagonismo na gestão do País. Os grandes programas olham para a expansão das capacidades operacionais das Forças Armadas, para a aquisição de tecnologias sofisticadas e qualificação do pessoal – da tropa e das agências de pesquisa. Essa política é resultado de 35 anos de seca, encerrados em 2007, durante os quais Exército, Marinha e Aeronáutica só receberam investimentos residuais, despregados de critérios de planejamento.

Há 13 anos, Lula iniciou um amplo projeto de modernização e reequipamento das Forças – a começar pelo programa nuclear da Marinha que, para chegar à meta de construir um submarino atômico, passa pelo domínio de todo o conhecimento sensível envolvido, do ciclo completo do enriquecimento do urânio ao projeto do navio 6 mil toneladas. Como consequência da retomada de investimentos, vieram os quatro submarinos do ProSub, (convencionais, diesel-elétricos), os mais modernos na categoria. O primeiro, o S-40 Riachuelo, foi entregue no fim de 2019 e entrará em operação em 2021. O estaleiro de onde saiu e a base a partir da qual vai atuar, foram construídos no Rio. A tecnologia transferida da França sofreu alterações propostas por técnicos navais brasileiros.

O modelo se aplica também a outro programa de referência: o contrato de compra de 36 caças Gripen, suecos. O primeiro F-39, chegou domingo, de navio, em Santa Catarina. Está sendo preparado e até sexta voa para a fábrica da Embraer Defesa e Segurança em Araraquara (SP). O modelo, de desenvolvimento, está lotado de instrumentos. Essa é a estratégia da Defesa: não comprar nada, nem mesmo serviços, que seja vendido em regime de caixa-preta.