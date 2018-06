Ao som do maracatu, carnaval de Recife é aberto oficialmente

Ao som do percussionista Naná Vasconcelos e dos 500 batuqueiros de 11 nações de maracatu, foi aberto oficialmente o carnaval do Recife deste ano. Por volta das 19 horas desta sexta-feira, 28, um show pirotécnico no Recife Antigo, coração da capital pernambucana, levou milhares de pessoas a saudarem a maior festa popular do País.

Neste ano, a Prefeitura decidiu homenagear o frevo, que ganhou o título de patrimônio cultural imaterial da humanidade, concedido pela Unesco em 2012. O músico, dançarino e coreógrafo Antônio Carlos Nóbrega, 61 anos, também foi homenageado. Há três anos, o artista pernambucano não se apresentava no Carnaval.

Na festa de abertura, no Marco Zero, o prefeito Geraldo Julio ainda entregará as chaves da cidade ao Rei Momo e Rainha do Carnaval 2014, outra tradição da festa popular.

Nesta noite, a festa ainda conta com as apresentações de Marcelo D2, Zé Brown, Elba Ramalho, Lenine, entre outros. No total, 26 artistas se apresentarão. Entre as canções, haverá músicas em homenagem a Dominguinhos e Reginaldo Rossi.