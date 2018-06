Ao vender um carro... Recebi uma cobrança de IPVA de um carro que vendi há 10 anos. Não tenho mais o nome do comprador, o Imposto de Renda daquele ano nem a cópia do Documento Único de Transferência (DUT). PAULO ROBERTO PEREIRA São Paulo A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo explica que, ao vender um veículo, se deve comunicar em até 30 dias ao órgão de trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e se as partes (compradora e vendedora) não comunicarem a venda, o carro permanece cadastrado em nome do vendedor até que ele faça o bloqueio por falta de transferência. Acrescenta que entre o ano da venda e o ano em que o bloqueio foi feito, o vendedor também fica responsável pelo IPVA. Diz que, após pesquisa no cadastro do Detran, foi constatado que o carro continua em nome do sr. Pereira, portanto, ele é o devedor da cobrança feita em agosto de 2006, referente aos exercícios de 2001 a 2004, já que não contestou a dívida. Esclarece que os exercícios anteriores a 2001 não foram cobrados porque o governo do Estado editou as Leis n.º 11.269/2002 e n.º 12.181/2005 que cancelaram débitos do IPVA com valor de até R$ 1 mil, para fatos geradores ocorridos até 1998, e para débitos de até R$ 500, para fatos geradores ocorridos em 1999 e 2000. Para quitar a dívida, a secretaria sugere ao sr. Pereira que a melhor saída é aproveitar os descontos de multa e juros do Plano de Parcelamento de Débitos (PPD), até o dia 30 de maio, e, depois, buscar o ressarcimento com o comprador de forma amigável ou judicial. Mais informações podem ser obtidas em www.ppd.sp.gov.br. O processo sumiu! Antes de meu ingresso na atual empresa, já tinha 11 anos e 9 de meses de trabalho, reconhecidos e averbados em minha carteira pelo INSS, que, somados ao meu tempo de serviço atual, permitiriam minha aposentadoria ainda no 1.º trimestre deste ano. Mas ao solicitá-la em março do ano passado, a Agência de Montes Claros, Minas Gerais, informou que o meu processo sumiu dentro da instituição, sem maiores explicações, e que o meu pedido havia sido indeferido. Com o indeferimento, deixei de ser beneficiado pelo programa de demissão incentivado pela empresa em que trabalho, o que me trouxe enorme transtornos e prejuízos. Não me restou outra alternativa a não ser contratar um advogado para fazer o INSS reconhecer aquilo que já tinha reconhecido (um absurdo!). Como esse assunto se resolve somente na Justiça Federal, deve demorar um bom tempo. Somando-o ao averbado pelo INSS, que insiste em não reconhecer, mais o tempo de serviço de meu trabalho atual, são 42 anos, tempo suficiente para minha aposentadoria. E a prevalecer o indeferimento pelo órgão, ainda tenho de trabalhar mais 5 anos para me aposentar. IVAN IBRAHIM São Paulo O INSS não respondeu. Pedestres em perigo Prezado sr. Alexandre de Moraes (presidente da CET), solicito sua ajuda quanto à sinalização em Perdizes. Todos os dias milhares de pessoas atravessam a Rua Monte Alegre, na junção com a Avenida Francisco Matarazzo (há um posto de gasolina na esquina), correndo o risco de serem atropeladas, pois não há semáforo ou faixa de pedestre. Próximo ao local há faculdade, Senai, escola particular e creche pública, por isso o enorme fluxo de pessoas, além de ser caminho para quem vem da Barra Funda no sentido da Cardoso de Almeida. PRISCYLLA ARANTES São Paulo A CET não respondeu. Direito da criança Em junho de 2008, cadastrei meu filho, que completara 4 anos em 26 de maio, na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) João de Deus Bueno dos Reis. Não havia vaga para 2008, mas a funcionária disse que ele seria chamado em fevereiro deste ano. O que não ocorreu. Desde então ligo todas as segundas-feiras para saber se chegou a lista com o nome dele e poucas vezes sou bem atendida. Liguei na Delegacia de Ensino várias vezes e só uma vez consegui completar a ligação. Um funcionário prometeu retornar o telefonema, mas não o fez. Meu filho irá fazer 5 anos daqui a dois meses e não tenho condições de pagar uma escola particular. Também liguei no 156 e não obtive resposta. ELENICE COSTA MOREIRA São Paulo Simone Carmona, da Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Educação, esclarece que a Diretoria Regional de Educação Santo Amaro confirmou que o aluno Tomaz Henrique foi matriculado na Emei João de Deus Bueno dos Reis. As cartas devem ser enviadas para spreclama.estado@grupoestado.com.br, pelo fax 3856-2940 ou para Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900, com nome, endereço, RG e telefone, e podem ser resumidas. Cartas sem esses dados serão desconsideradas. Respostas não publicadas são enviadas diretamente aos leitores.