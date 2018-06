Aos 61 anos, ela dá show de bike na rua

file://imagem/93/tereza.jpg:1.93.12.2009-08-28.5 Quer aprender a pedalar? Esse é o grande mote do grupo Saia na Noite, formado por 35 mulheres que, todas as terças-feiras, andam de bike pela cidade vestindo camiseta pink. Na liderança, Teresa D?Aprile, de 61 anos, que criou o grupo em 1992. "Ensino as mulheres a enfrentar o trânsito de bicicleta", explica Teresa. "Há alguns truques para andar em segurança." Entre eles, segundo a biker, ficar a um metro de distância dos veículos e da guia, além de pedalar sempre à direita. E quando tiver faixa de ônibus? "Digo para ficar à esquerda da faixa." Gemóloga de formação, Teresa sempre foi apaixonada por bicicletas e por isso trabalhou boa parte da vida em lojas do ramo. "Resolvi montar um grupo porque as mulheres são mais tímidas que os homens para encarar a cidade. E os maridos atrapalham. Por isso, quando uma vem aos encontros com o parceiro, ele fica no fundo e ela, na frente." Algumas não sabem nem trocar a marcha. "Há alguns macetes que se aprende com a experiência. Numa subida, por exemplo, é bom deixar a marcha mais leve para a hora em que a perna aguentar mais." No sábado, ela administra um curso de mecânica só para mulheres. "É preciso saber trocar pneu." As aulas vão das 9h30 às 14h20. Custam R$ 90, incluindo café da manhã e apostila. A inscrição pode ser feita pelo site (www.saindonanoite.com.br). Teresa foi uma das ciclistas que testaram a ciclofaixa. "O circuito é plano e fácil, mesmo para iniciantes", avalia. Ela e sua turma estarão lá no domingo, de rosa, para a cerimônia de abertura. Mas vão estender o passeio. Ao meio-dia, saem do Parque do Povo, na Avenida das Nações Unidas, na zona sul, com destino ainda indefinido. "Podemos pedalar para a Freguesia do Ó ou para o centro. A meta é tomar uma cerveja bem gelada no fim da jornada. Estão todos convidados."Q