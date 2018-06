Apagão afetou parcialmente todos Estados do Nordeste

Maíra Teixeira, do estadao.com.br,

Um apagão deixou todos os Estados do Nordeste parcialmente sem energia elétrica por volta das 14 horas (horário local) desta quarta-feira. No Maranhão, apenas a produtora de alumínio Alumar foi atingida pela falta de energia.

De acordo com a assessoria de imprensa do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve um problema na linha de interligação Norte-Nordeste e, por medida de segurança, o sistema foi automaticamente desligado.

Segundo o ONS, o fornecimento foi restabelecido de 25 a 35 minutos após o desligamento e a recomposição do sistema ocorreu totalmente. Ainda não se sabe a causa do problema.