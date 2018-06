Apagão atinge 6 municípios do Estado do Rio Um apagão deixou seis municípios do interior do Rio sem energia elétrica nesta quarta-feira. O problema aconteceu no equipamento da usina do Complexo de Lajes e afetou as cidades de Piraí, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Paulo de Frontin e Mendes. Os técnicos ainda não sabem qual a causa do defeito. A previsão era que o fornecimento de energia, suspenso por volta das 15 horas, fosse restabelecido até as 22 horas desta quarta.