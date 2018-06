Apagão atinge 63 cidades em Rondônia e Acre

SÃO PAULO - Um apagão afetou moradores de 63 cidades nos estados de Rondônia e Acre, no norte do país, na noite de terça-feira, 6, após o desligamento de uma linha de transmissão no trecho entre as cidades de Vilhena e Pimenta Bueno, região sudeste de Rondônia. A empresa não soube informar a causa do desligamento.

O problema, segundo as Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), ocorreu às 20h52. A linha foi religada quase duas horas depois, às 22h49. O restabelecimento total na distribuição de energia, segundo a empresa, ocorreu às 23h31. Além das capitais Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), foram afetadas 51 cidades em Rondônia e outras 10 no Acre.