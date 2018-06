Apagão atinge parte do Nordeste

SÃO PAULO - Parte do Nordeste brasileiro voltou a ser afetada por um apagão na madrugada desta sexta-feira, 4, após um problema ainda não identificado nas linhas locais de transmissão. Algumas cidades chegaram a ficar por mais de três horas sem energia. Leitores se manifestaram através do @estadao, no Twitter, e relataram problemas nos Estados de Bahia, Alagoas, Ceará, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Segundo Dilton da Conti Oliveira, presidente da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), não se sabe ainda o que gerou o desligamento destas linhas de transmissão. "O mais importante agora é que a causa do problema não está impedindo o restabelecimento da energia. Acredito que nas próximas horas tudo esteja normalizado. Moro aqui no bairro de Piedade, local afastado em Recife, e a luz já voltou", afirmou Conti.

O presidente da Chesf disse ainda que não tem o número exato dos Estados que foram afetados pelo apagão. "Houve uma falha no sistema e ainda não conseguimos identificar a causa. As usinas de Xingó, Sobradinho e Itaparica já voltaram a funcionar e, consequentemente, as subestações de diversos estados", acrescentou Conti.

Conti informou que, com o religamento das usinas, as empresas alimentadoras da concessionárias responsáveis pela distribuição de energia poderão cumprir seu papel e assim possibilitar o retorno da eletricidade nos Estados do Nordeste. "Todo o pessoal da Chesf foi acionado. Passando essa fase de restabelecimento, vamos então ver a causa da ocorrência", disse o presidente da Chesf.

Algumas regiões tiveram o restabelecimento da energia poucos minutos depois. Contudo, internautas relataram através do @estadao a continuidade do blecaute em algumas lugares até as 3 horas da manhã, como o leitor Rildson W. (@rildsonw), que contou ter tido problemas no interior de Pernambuco com a falta de luz.

Em fevereiro de 2010, o Nordeste também passou por um apagão (leia aqui). Na época, várias cidades ficaram sem energia por cerca de 40 minutos. A Eletrobrás informou na ocasião que o apagão havia ocorrido por problemas no fornecimento de energia do Sudeste para o Nordeste.

RELATOS DOS INTERNAUTAS SOBRE O APAGÃO PELO @ESTADAO

@PetersonCamelo - Em Natal, a energia voltou agora

@RildsonW - Aqui no interior de PE a energia só retornou às 03h23min!

@nando_recife - Chegou energia em Aldeia 5,5Km - Camaragibe (PE)

@fdpamaral - 3h11 da manhã e nada de luz. Tá pra matar de calor

@JoaoVctorMoraes - Acabou de voltar a energia e cobertura das operadoras aqui em Camaragibe (região metropolitana do Recife)

@oswaldogprado - Falei por tel com minha noiva em Maceió AL e lá ainda está no escuro

@mbandeira - Em Guarabira (100km de JP-PB) e região apagão total. Prepara a desculpa Dilma

@irisdani - Estou em Maceió e nada de energia. não tem como dormir sem ar condicionado pq o calor tá grande

@FranzaoSF - Fortaleza (CE) bairro Mondubim no escuro ainda

@iedaMendonca - Quando essa corja souber de algo me avisa

@thierrycaldas - O Twitter é a revolução da comunicação. O que o @estadao está fazendo na cobertura do apagão, onde o morador dá a notícia, merece parabéns!

@netomiguel - Estou em Mossoró no RIO GRANDE DO NORTE e aqui a cidade inteira ficou as escuras

@peanno - Interior de Pernambuco sem luz desde 23:30h

@SuzanaMCZ - Calor dos infernos e agora começou a chover, ou seja, ainda por cima tenho que fechar a janela!

@RenanLimaReal -Aqui em Natal continua as escuras

@claudomir_21 - Estou em Propriá (SE), divisa com AL. Aqui faltou energia ás 23h32min e retornou ás 01h28min!

@DinarteAssuncao - Em Natal, há registro de bandidos que se aproveitam da situação. Serviço de telefonia tá deficitário. Hospitais operam o básico

@cassia_zeppelin - A cidade de Teolândia (BA) ainda está sem luz!!

@GLEICEQUEIROZ - Dilma vai acordar com discurso pronto sobre o apagão no NE.. KKKKKKKKKKKKKKKKKK

@bezerra_luciano - No Grande Recife, está faltando energia desde as 23h30min

@CarolFelidae - Em Salvador, energia oscilando... A coisa tá feia

@georgecrato - Aqui no interior da PB também faltou energia, retornando agora a pouco

@poeirabranca - Aracaju novamente iluminada

@MarluciaRocha - Irecê, sertão da Bahia, mais de 1 hora sem luz, chegou ainda a pouco

@_sidclei - Sou de Belo Jardim, PE, e por aqui continua tudo no escuro

@KatiaCarmelo - A energia vai e volta em Salvador!!! vai ter muito eletro queimando...

@marcelaofsoares - Aracaju as escuras desde as 23hs

@ToNy_DoNaToJP28 - João Pessoa (PB) normalizou

@debytx - Parte da cidade de Salvador já tem luz!

@marianacroft - Aqui em Fortaleza ficou sem energia por quase 1h... voltou uma hora atrás já.

@alexandremv - Natal tá na escuridão total

@ fredvaccarezza - Salvador acabou de voltar!!!

@ wyrypaiva1 - Aqui em Mossoró-RN o apagão durou mais de 1 hora. Mas agora a pouco voltou a luz e está tudo se normalizando, sem más notícias

Atualizado às 5h45 para acréscimo de informação