Apagão deixa 1 milhão sem luz em São Paulo Um apagão provocado pelo mau tempo deixou cerca de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica ontem, em 21 municípios de São Paulo. Moradores das regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba, na noroeste do Estado, ficaram sem luz das 10 às 10h30. Segundo a companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), "fortes chuvas e intensas ventanias" provocaram curtos-circuitos e desligamentos de linhas de transmissão em hidrelétricas no Rio Tietê.