Apagão deixa Aeroporto do Galeão sem luz

RIO - O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, sofreu um apagão na noite desta sexta-feira, 18.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que monitora a situação nos aeroportos, faltou luz nos terminais 1 e 2 entre as 21h52 e as 22h07. Uma funionária do aeroporto, no entanto, informou às 23h30 que o local ainda estava às escuras - a Anac explicou que a energia é reestabelecida aos poucos.

A Gol informou que faltou luz às 21h40 e ela só voltou às 22h25. "Mas o sistema só voltou às 23h15", disse a assessoria de imprensa. Assim, todo o check-in da empresa teve de ser feito manualmente. A operação foi prejudicada e alguns voos saíram atrasados mas, a meia-noite, a situação já havia sido normalizada. Já a TAM informou que não foi afetada.

A pista e o pátio têm gerador e, por isso, continuaram iluminados. Até a meia-noite, o motivo do apagão não havia sido descoberto.

Além da falta de luz, os passageiros que passaram pelo Rio ainda enfrentaram outros problemas ao longo do dia. No Santos Dumont, quase metade dos voos previstos (47,6%) estavam atrasados às 14h de por causa do mau tempo.