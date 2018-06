Aparecida começa obras para receber o papa Francisco no dia 24

Taubaté - Na próxima semana a Prefeitura de Aparecida, no interior de São Paulo, iniciará as obras no trajeto por onde passará a comitiva do papa Francisco, no dia 24. O recapeamento de vias e a retirada de lombadas consumirão parte do investimento de R$ 1,1 milhão feito pelo governo do Estado.

No trajeto serão construídos banheiros públicos e bolsões de estacionamento, além da instalação de banheiros químicos pela cidade e grades de proteção para limitar o público durante a passagem da comitiva. Aparecida espera receber 200 mil fiéis durante a visita do pontífice.

Os atendimentos de saúde poderão ser feitos em seis postos móveis espalhados pelo percurso. A segurança do papa será feita pela Polícia Federal e o Exército, com apoio de policiais militares e bombeiros.

A missa do papa Francisco em Aparecida será celebrada em português, dentro do Santuário Nacional, às 10h30. A partir das 5h30 os portões de acesso serão liberados para que 12 mil pessoas acompanhem a celebração que terá a duração de 1h30.

Francisco almoçará no Seminário Bom Jesus, local que já hospedou João Paulo II (1980) e Bento XVI (2007). No fim da tarde, o pontífice retorna para o Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude.