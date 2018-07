Aparecida recebe currículo de cães para vigiar cemitério Depois de anunciar a colocação de quatro cães de raça para vigiar os túmulos do cemitério municipal de Aparecida, a prefeitura da cidade recebeu inúmeras ligações de criadores interessados em oferecer o serviço de seus cachorros à municipalidade. ?Tem gente do Brasil inteiro me ligando. Cada um defende uma raça, mas eu ainda estou estudando?, afirmou nesta quinta-feira o prefeito José Luiz Rodrigues (PSDB). O prefeito ainda não decidiu se vai comprar os cães ou alugar o serviço de um canil. ?O importante é que sejam cachorros adestrados para fazer a segurança do cemitério. Se não for adestrado, aquilo vira uma bagunça.? Mesmo sem os cães ?trabalhando?, placas indicativas com a mensagem ?cão bravo? já foram colocadas no cemitério, segundo o prefeito. ?As placas estão lá, e os cães logo chegam.? Sobre a raça escolhida, Rodrigues ainda faz suspense. ?Não sei ainda, estou estudando qual a melhor delas.? A decisão de colocar cães para fazer a segurança do cemitério foi tomada pelo prefeito depois que peças de bronze foram furtadas de 46 túmulos. Segundo o prefeito, ninguém na cidade aceita trabalhar como vigia noturno do cemitério. ?Então é melhor colocar cães, porque eles não tem medo de defunto?, afirma o prefeito.