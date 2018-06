Apart-hotel da Barra tem vistoria de gás Doze dias após o acidente que matou as meninas Kawai e Keilua Basotti, a concessionária de gás CEG iniciou, ontem, vistoria no apart-hotel Barra Beach, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Moradores e hóspedes estão assustados. Também foi confirmado o indiciamento do administrador da imobiliária Sol da Barra, José Augusto Grillo Franqueira.