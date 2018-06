Apartamento de filha de ministro é assaltado O apartamento da advogada Letícia Mello, filha do ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello, foi assaltado por um casal na quarta-feira. O homem e a mulher levaram joias, relógios e aparelhos eletrônicos. Eles foram flagrados pelas imagens do sistema de câmeras do condomínio. A gravação mostra que o casal chegou ao edifício, no Leblon, zona sul do Rio, às 15h59. Eles pegam o elevador social e descem no andar da advogada. Menos de uma hora depois, o casal reaparece no elevador. O casal deixa o prédio sem chamar a atenção. Peritos da polícia constataram que não houve arrombamento. A polícia investiga se funcionários do prédio facilitaram a entrada dos assaltantes.