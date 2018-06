Apartamento onde morreu estilista Amaury passará por perícia O apartamento onde o estilista Amaury Veras foi encontrado morto, há oito dias, será periciado novamente na semana que vem. O objetivo dos peritos é tirar dúvidas sobre como se deu exatamente a morte do sócio da grife Frankie Amaury. A hipótese de suicídio continua considerada a mais forte pelos investigadores. A perícia complementar no apartamento que Amaury dividia com seu sócio, Frankie Mackey, estava marcada para hoje à noite, mas foi adiada. O dia ainda não foi acertado. Os peritos vão fazer medições no quarto onde Frankie encontrou o corpo de Amaury, enforcado com uma echarpe presa a uma porta. A polícia ainda não sabe como foi produzido o ferimento encontrado na testa do estilista. Outra dúvida é se a echarpe agüentaria seu peso. A peça passará por um teste de resistência. O delegado Carlos Sodré, da delegacia do Leblon, que investiga o caso, disse que, por enquanto, o quadro é de suicídio. Os depoimento já colhidos, de Frankie, de funcionários do prédio (que fica no Arpoador, zona sul do Rio), da médica de Amaury e da empregada, convergem nesse sentido. Os pais de Amaury ainda serão inquiridos.