Apartamento pega fogo na zona sul de São Paulo Um incêndio atingiu um apartamento na manhã desta segunda-feira, 24, na zona sul de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), o fogo teve início, por volta das 8h30, em um prédio na Avenida 11 de Junho, no bairro de Vila Clementino. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros seguiram para o local e conseguiram controlar as chamas. Não houve vítimas e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.