Apartamento segue fechado O apartamento no sexto andar do Edifício London, na Vila Mazei, onde moravam Alexandre Nardoni, Anna Carolina Jatobá e os dois filhos, está fechado. O Ford Ka do casal continua estacionado na garagem do prédio. Alexandre está preso na Penitenciária de Tremembé, no interior, há quase 11 meses. No início ele dividiu a cela com o advogado Jerônymo Ruiz Andrade Amaral, que defende criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Na prisão, Alexandre trabalhou com confecção de roupas. Teve de abandonar o trabalho porque os presos condenados têm prioridade. Ele é temporário. O pai dele, o advogado Antonio Nardoni, visita o filho quase todos os domingos. Ontem foi a 44.ª vez. Nas visitas, leva comida feita pela mulher e refrigerante para a refeição do dia: uma caixa com frutas para a semana toda, além de pão de forma e frios. Anna Carolina, desde que chegou à Penitenciária Feminina de Tremembé, se aproximou das presas que eram evangélicas para buscar proteção.