Apenas 1,3% dos vôos têm atrasos além de 1 hora A situação nos aeroportos é bastante tranqüila na manhã deste sábado. Boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), aponta que, da zero às 10 horas, apenas 1,3% dos vôos tiveram atrasos superiores a uma hora. Dos 522 vôos programados, sete foram afetados pelos atrasos e outros 40 foram cancelados. De acordo com a Infraero, dois vôos foram afetados pelos atrasos no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Ainda em Cumbica, três vôos foram cancelados. O Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, apresentou um vôo atrasado na manhã deste sábado. Na sexta-feira os aeroportos também apresentaram situação bem tranqüila. Durante toda a sexta, segundo a Infraero, 4,7% dos vôos tiveram atrasos além de uma hora e 168 foram cancelados.