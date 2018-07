Apenas 23 fugitivos do Carandiru foram recapturados Até a madrugada de hoje, apenas 23 dos 108 detentos que fugiram ontem da Penitenciária do Estado, no Carandiru, foram recapturados. Vários suspeitos foram detidos, e interrogados, mas apenas os que eram procurados pela Justiça e alguns foragidos de outros presídios foram detidos. Ainda há fugitivos escondidos nos esgotos e policiais civis e militares continuam trabalhando na captura.