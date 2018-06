Apenas uma aposta leva o prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena

Apenas uma aposta acertou os seis números da Mega-Sena e levou o prêmio acumulado de R$ 37.626.306,90. A aposta foi feita em Figueirão, município no Norte de Mato Grosso do Sul. Os números do sorteio desta quarta-feira, 16, foram: 04 - 10 - 23 - 33 - 38 - 55.

O concurso nº 1591 da Mega-Sena também premiou 278 apostas que fizeram a Quina. Cada uma vai ganhar R$ 13.578,58. Outros 16.180 jogos acertaram a Quadra e levarão cada um R$ 333,29. A arrecadação total do concurso foi de R$ 64.477.166.

A cidade de tem apenas 2.927 habitantes e foi criada em 2005 a partir de um desmembramento de dois municípios vizinhos, Camapuã e Costa Rica.