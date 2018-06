Apenas uma estrada continua interditada em Santa Catarina

Das 17 rodovias danificadas pelos temporais em Santa Catarina, apenas a SC-416, continuava totalmente interditada, na tarde desta terça-feira, 9, entre os Km 30 e 34, no trecho entre Jaraguá do Sul e Pomerode, onde houve uma queda de barreira. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O trajeto, de acordo com o governo estadual, pode ser feito por meio de um desvio na SC-413. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, em outras dez estradas estaduais, somente veículos leves podem trafegar e, em muitos casos, em muitos casos, em meia pista ou pelo acostamento. No período considerado mais crítico - quando houve diversos registros de deslizamentos de terra - 12 rodovias estaduais chegaram a ter pontos interditados. Previsão Santa Catarina deve ter chuvas fortes e temporais pelo menos até a próxima quarta-feira, 10, segundo alerta da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec). Além de Santa Catarina, os Estados do Acre, Amazonas, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Rondônia e Distrito Federal devem ter chuvas fortes. Até esta terça, a Defesa Civil de Santa Catarina contava 123 vítimas das chuvas no Estado. Mais de 33 mil pessoas continuam desalojadas ou desabrigadas por conta das enchentes que atingiram as cidades catarinenses nas últimas semanas.