Apesar de acidente na Marginal, trânsito é tranqüilo em SP Fim das férias escolares, retorno do rodízio de veículos, tombamento de uma carreta na Marginal do Tietê. Este três fatores não foram suficientes para complicar o trânsito na capital paulista na manhã desta segunda-feira. Às 8h30, quando a média de lentidão é de 63 km, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 58 km de congestionamento nas ruas e avenidas da cidade. A pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, era o ponto de maior lentidão na cidade, por conta da interdição da via 300 metros antes da Ponte do Limão em decorrência do tombamento de uma carreta durante a madrugada. O motorista também enfrentava congestionamento na Avenida do Bandeirantes, no sentido Marginal do Pinheiros, entre os Viadutos Dante Delmanto e o Santo Amaro, com 4,6 km. Na Radial Leste, no sentido Centro, havia mais 3,5 km de paradas, da Rua Almirante a Avenida 23 de Maio. Reflexo O trânsito lento na Marginal do Tietê refletia nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, às 9 horas. Na primeira, o congestionamento ia do km 11 ao 22, e na segunda, do km 13 ao 26, nos trechos de chegada a São Paulo. Outro ponto de lentidão na Anhangüera era em Campinas, entre os km 101 e 103. A AutoBAn, responsável pelas duas rodovias, interditou na região uma faixa da pista para realizar obras de recuperação do pavimento. Durante o feriado prolongado do aniversário de São Paulo, entre quarta-feira (24) e domingo (28), 629 mil veículos trafegaram pelas rodovias, número pouco abaixo dos 636 mil carros estimados pela AutoBAn. Foram registrados 57 acidentes, com 43 vítimas, mas nenhuma fatal. Dutra A interdição de um trecho da Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, provocava às 8h45 desta segunda-feira congestionamento do km 19 ao 22, em Lavrinhas, no interior de São Paulo. Por volta das 7h30, uma carreta derrapou e a via permaneceu bloqueada por quase uma hora. Também era registrado trânsito pesado em outros dois pontos da Dutra, devido ao excesso de veículos: do km 230 ao 231, em São Paulo, na pista expressa; e entre os km 216 e 221, em Guarulhos, na pista marginal. Esta matéria foi atualizada às 9h30 para acréscimo de informações.