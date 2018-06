Apesar de grande movimento, aeroportos têm poucos atrasos

Mesmo com movimento intenso às vésperas do réveillon, os aeroportos brasileiros registram poucos atrasos e cancelamentos de vôos na manhã desta segunda-feira, 29. Em Brasília, grandes filas se formam no aeroporto e dos 73 vôos programados até às 12 horas, 16 (21,9%) registraram atrasos de mais de 30 minutos e outros dois (2,7%) foram cancelados. Na capital federal, os destinos mais procurados são as cidades litorâneas como Rio de Janeiro e Salvador. Em todo o País, a Infraero registrou 9,5% de atrasos até às 12 horas, o que representa 83 dos 878 vôos programados. Veja também: Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero Pela manhã, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, operava por instrumentos. Da meia-noite até às 12 horas, o terminal registrou nove vôos atrasados: dos 104 vôos previstos, apenas 8,7% tiveram atrasos superiores a 30 minutos, de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em Cumbica, cinco vôos (4,8%) foram cancelados. Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, dos 100 vôos programados, três tinham atrasos e treze haviam sido cancelados, segundo a Infraero. De acordo com a Infraero, responsável por 67 aeroportos brasileiros, a Gol lidera a lista de atrasos. Dos 261 vôos programados, 29 registraram atraso, mas nenhum vôo foi cancelado. A empresa TAM está em segundo lugar, com 20 vôos saindo fora do horário previsto.