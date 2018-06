Apesar de promessas, Alckmin vai em ritmo de campanha para a passarela do samba carioca O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, chegou para os desfiles das escolas de Samba do Rio de Janeiro, na Marques de Sapucaí, no início da noite e garantiu que não falaria sobre política. A promessa foi desfeita rapidamente. Neste momento, o governador paulista está reunido, a portas fechadas, com o ex- governador Anthony Garotinho e com a governador do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, no camarote do governo do estado. Com a presença de Alckmin e Garotinho, dois pré-candidatos à disputa presidencial, a campanha eleitoral chegou definitivamente ao sambódromo carioca e deve contar ainda com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, que disputa as prévias com o Garotinho no PMDB e virá para ver o desfile da Beija-flor. Em ritmo de campanha, o governador tucano já havia visitado o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Otavio Leite, e o deputado federal Rodrigo Maia, PFL-RJ, no camarote da Prefeitura. Alckmin chegou até a balançar um pouco do corpo no recuo da bateria do Salgueiro na pista da Marquês da Sapucaí.