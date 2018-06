Apesar do movimento, situação nos aeroportos é tranqüila

Apesar do movimento intenso devido ao feriado prolongado de Tiradentes, a situação é relativamente tranqüila nos aeroportos brasileiros. Segundo boletim da Infraero divulgado há pouco, dos 1098 vôos programados até às 16h em todo o país, 103 (9,4%) registraram atrasos superiores a uma hora e 77 (7%) foram cancelados. Veja também: Movimento é intenso nos aeroportos do País, diz Infraero Confira o trânsito No aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, dos 157 vôos agendados, 10 (6,4%) sofreram atraso e três foram cancelados. Em Congonhas, 129 vôos foram previstos, dos quais 9 (7%) atrasaram e três (2,3%) foram cancelados. No Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão tinha 104 vôos agendados, com 11 (10,6%) atrasos e 17 (16,3%) cancelamentos. A condição é menos favorável no aeroporto de Brasília, onde 13 (16%) dos 81 vôos programados tiveram demora superior a uma hora e 12 foram cancelados.