APL vai homenagear Júlio de Mesquita Filho A Academia Paulista de Letras vai homenagear nesta quinta-feira, às 18 horas, a memória do acadêmico Júlio de Mesquita Filho. Jornalista, político, intelectual e um dos fundadores da Universidade de São Paulo, o homenageado pertenceu à APL desde a metade da década de 40 até 1969. Será inaugurado o retrato do jornalista no espaço histórico da Academia, e o jurista Miguel Reale vai falar sobre o companheiro da APL. A entidade fica no Largo do Arouche, 312 (Centro).