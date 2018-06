Aplicativo alerta sobre violência em Recife

RECIFE - Depois de encerrar o ano de 2017 com recorde no número de homicídios, o Estado de Pernambuco passa a contar com um novo aplicativo para alertar a população e turistas sobre as áreas violentas, especificamente na capital, Recife, onde se concentra maior incidência da violência.

Trata-se do Fogo Cruzado Recife, que fará notificações sobre todos os registros de insegurança, que serão encaminhados pelos usuários.

O aplicativo, desenvolvido pelo Instituto Update, que já fez trabalho semelhante no Rio, faz um cruzamento de dados com scripts e filtros desenvolvidos para agregar informações sobre disparos de arma de fogo.

Segundo dados oficiais, o Estado registrou no ano passado 5.427 mortes. Este ano, até o momento, mais de 200 homicídios já foram registrados. O Estado fechou 2016 como o sexto colocado entre as federações do País, segundo o 11º Anuário de Segurança Pública.