Aplicativo brasileiro que incentiva melhoria das cidades ganha fundo de capital

O Colab.re, rede social colaborativa que incentiva a melhoria das cidades brasileiras, recebeu recursos da A5 Internet Investments, fundo de capital voltado a negócios digitais. Os sócio-fundadores preferiram não informar o valor do recurso. O investimento será empregado ao longo de 2014 na melhoria da ferramenta e na expansão da plataforma a novos municípios, com o propósito de conectar ainda mais usuários e órgãos públicos.

Gustavo Maia, um dos sócio-fundadores do Colab.re, comemora e diz que o investimento fecha o primeiro ciclo do aplicativo, que neste mês de março completa um ano de mercado. Segundo ele, o recurso será usado para campanhas de marketing, melhorias na estética da plataforma e formação de uma equipe ainda mais forte. A expectativa dos fundadores é que o investimento potencialize a capacidade comercial do negócio.

Maia destaca ainda que o aporte representa a consolidação do Colab.re como um negócio de impacto social, que teve aceitação do usuário e dos órgãos públicos. "O Colab.re não é ONG ou filantropia. Nós somos jovens empreendedores, mas queremos ganhar dinheiro com isso. Para nós, o aporte da A5 é um carimbo importante de que estamos indo no caminho certo, de que o negócio é rentável".

Para Bruno Acaraty, também fundador do Colab.re, "o desafio sempre foi provar ao mercado o modelo de negócio do Colab.re". No primeiro ano de atividade, diz, o Colab.re se tornou "referência" e se firmou como líder de mercado após receber o prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo pela New Cities Foundation.

O fundo de capital. A A5 Internet Investments é um fundo de capital no segmento de produtos e serviços digitais brasileiros, como comércio eletrônico, além de serviços digitais e financeiros. O fundo já participou de investimentos em negócios como Shoptime, iBest, Brands Club, Clickon entre outros.

De acordo com Paulo Humberg, fundador e CEO da companhia, a decisão de investir no Colab.re é fruto da paixão do time de empreendedores pelo negócio e a liderança de mercado inovadora do produto. "Unimos o pioneirismo e a expertise da nossa empresa no fomento a plataformas digitais de sucesso aqui no Brasil à uma marca forte e antenada aos grandes movimentos sociais que acontecem no País. O nosso objetivo é contribuir para que os empreendedores do Colab.re se tornem líderes empresariais de sucesso", afirma.