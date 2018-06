Após 15 anos, Rosas de Ouro é a campeã do carnaval 2010

Em votação apertada, a Rosas de Ouro venceu o carnaval 2010, após 15 anos sem levar o título. A Rosas de Ouro contou a história do cacau desde povos antes de Cristo até a fábula de Willy Wonka, retratado no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolates" (Mel Stuart, 1971). Os ritmistas, por sinal, usavam fantasias inspiradas no personagem, e a modelo e atriz Ellen Rocche, madrinha de bateria, fazia o papel de rainha da fábrica. Há quinze anos a escola não vencia o Grupo Especial das escolas de samba de São Paulo. "Hoje viemos para ganhar. A expectativa é grande", afirmou a presidente da escola, Angelina Basílio, antes do desfile. "O grito de campeão está entalado na garganta", afirmou Ellen Rocche, antes de entrar na avenida. A escola foi a terceira colocada em 2009.

A Rosas lutou contra o relógio. Uma hora e cinco minutos cravados. Esse foi o tempo do desfile, da penúltima a entrar na avenida. A marca, limite, estava prevista pela diretoria, segundo disse a presidente, que esteve à frente da Rosas durante toda a apresentação no Anhembi. A escola teve um pequeno incidente na comissão de frente. Um dos integrantes não desfilou, mas não foi revelada a razão. "Mas nada que tenha atrapalhado um desfile perfeito e muito técnico", afirma presidente. Com fantasias luxuosas, alegorias com muitos adereços e um samba-enredo que "cola", a escola da Freguesia do Ó levantou o público no Sambódromo do Anhembi. Grande parte da arquibancada balançava bexigas rosas e azuis e batia palmas no ritmo dos passistas. No ar, o cheiro de chocolate, que na verdade se assemelhava mais à fumaça utilizada em danceterias.