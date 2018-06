Após 18 dias, mulher arrastada sai do coma Dezoito dias depois de ter sido arrastada por um carro por 900 metros em Araraquara, no interior de São Paulo, a universitária Flaviana Barbosa, de 27 anos, saiu do coma induzido. Ela segue internada em uma ala para queimados do Hospital São Paulo, em Ribeirão Preto. "É uma bênção", diz a mãe de Flaviana, a dona de casa Elza Barbosa. O quadro de saúde da estudante é estável. Ela já mexe os membros e, segundo familiares, tem boa recuperação e não apresenta seqüelas neurológicas. Flaviana estava com o namorado numa moto quando foi atingida pelo veículo guiado pelo pintor de carros Admilson de Oliveira. Ele segue preso e responde por tentativa de homicídio.