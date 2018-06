Após 20 anos, de volta ao comando de um trem

"Próxima estação: Paraíso. Acesso à Linha 1, Azul." A voz grossa e firme de Wilson Ferreira Braga não chamou a atenção dos passageiros que embarcaram ontem na Estação Ana Rosa do Metrô. Mas, interiormente, ele dizia: "Maravilha". Com 25 anos e meio de empresa, Braga ocupa, há duas décadas, o cargo de supervisor de linha operacional, uma posição técnico-administrativa. Mas seu primeiro emprego no Metrô foi justamente o de operador de trens. Na quinta e na sexta-feira, ele voltou ao passado como um dos dez operadores que levavam os cinco trens da Linha 2 entre as estações Clínicas e Ana Rosa. Ao todo, 700 funcionários de áreas administrativas foram destacados para manter parte das operações. Foi uma das poucas vezes em que o sistema funcionou, ainda que parcialmente, durante a paralisação dos metroviários. Sílvia Cristina do Nascimento Gabriel, coordenadora técnica de contratos da empresa, vestia uma camiseta branca com o logo do Metrô ao lado da catraca da Estação Paraíso. Durante a greve, ela ocupou o cargo de agente de estação, responsável por orientar os passageiros. Funcionária há 29 anos do Metrô, ela afirma já ter ajudado na operação do sistema durante uma paralisação há pelo menos uma década. "Trabalhei em um dos terminais rodoviários, quando era o Metrô que cuidava deles", lembra a funcionária. Dessa vez, ela ficou ao lado das catracas, função designada a ela. "A equipe chegou e recebeu a orientação de onde ficar." Durante as últimas greves dos metroviários, a empresa não tinha um plano emergencial como o que implantou nos últimos dois dias. Por isso, explica o supervisor Braga, não houve como abrir as estações. "Dessa vez, os antigos operadores passaram um dia inteiro no pátio fazendo reciclagem", afirma ele, que, na posição de supervisor, conduz trens caso um operador falte ou precise sair durante o turno. Por isso, Braga não precisou de treino. Mas comandar a cabine era uma prática que normalmente acontecia uma vez por semana, por poucos minutos. "É um reencontro." A secretária Maria Dolores Alonso Rodriguez, de 43 anos, também teve a oportunidade de matar as saudades do primeiro emprego no Metrô. Nos dois primeiros anos de casa, ela trabalhou na bilheteria, mas há 13 mudou de função. "Me ofereci para ficar de bilheteira, gosto do público", explica ela, que, como Braga, não vestiu o uniforme do Metrô. "Vendemos só bilhetes unitários para facilitar, por que o pessoal do administrativo não está acostumado. Os passageiros questionaram (a venda só de unitários) mas entenderam. E depois agradeceram", conta Dolores.