Após 24 horas desaparecido, menino é resgatado por cachorro

MANAUS - Uma criança de apenas seis anos de idade foi resgatado por um cachorro vira-lata, após ter se perdido na tarde do último domingo, 8, em uma área de preservação ambiental no município de Presidente Figueiredo, distante 107 quilômetros da capital amazonense.

O menino, identificado como Calebe Teixeira, ficou cerca de 24 horas dentro da mata fechada e só conseguiu achar o caminho de volta para sua casa com a ajuda do cão da família que se chama Robinho.

De acordo com a mãe, a dona de casa Maria Teixeira, o filho estava brincando com o cachorro no quintal da família, que, segundo ela, faz fronteira com uma área de preservação ambiental, quando desapareceu.

Ainda segundo Maria, ela começou a se preocupar com a demora da criança, que sempre brinca pelas redondezas e costumava retornar para casa antes do cair da noite, e entrou em contato com a Guarda Municipal e com o Conselho Tutelar, que organizou as buscas por Calebe.

Cerca de 24 horas após seu desaparecimento, o menino foi avistado na companhia do cachorro em um bairro localizado a dois quilômetros da casa de Calebe, local de onde ele havia se perdido. A criança que estava assustada e com algumas escoriações pelo corpo, foi encaminhada ao Hospital Heraldo Neves Falcão, em Presidente Figueiredo, onde passou por exames e, depois de ser medicado, foi liberado.