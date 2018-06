Após 26 horas, homem ainda mantém ex-mulher refém Após 26 horas, o presidiário Edson Félix dos Santos, de 33 anos, ainda mantinha a ex-mulher, Carla Joelma Alencar Viana, de 33 anos, sob a mira de um revólver dentro da residência nos fundos de uma casa, em Osasco, grande São Paulo. Para a libertação de Carla, os policias seguem com a tática de tentar vencer Félix pelo cansaço. Nesta tarde, foi suspenso o fornecimento de água da casa. Por volta das 7h30 desta quarta, duas mulheres, duas crianças e uma adolescente - mantidas como reféns por 16 horas - foram liberadas. Segundo a polícia militar, a residência estava cercada por cerca de 50 policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). Carla é mantida refém pelo ex-companheiro há cerca de 26 hora. Santos, que saiu da cadeia no final do ano, em decorrência do indulto de Natal e ano novo, invadiu a casa da ex-mulher por volta das 15h30 da última terça-feira. Armado, o presidiário ameaça matar Carla. O motivo da agressão, ainda não confirmado, segundo a polícia, seria o fato de Carla ter denunciado o ex-companheiro por um assalto. Ele teria sido preso em conseqüência da denúncia e resolveu vingar-se assim que foi beneficiado pelo indulto. Como Félix se mantém irredutível durante as negociações, os policiais esperam vencê-lo pelo cansaço e pela tensão. Durante a madrugada desta quarta-feira, a energia elétrica da casa foi cortada e as negociações foram interrompidas, sendo retomadas no início desta manhã. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um veículo do Corpo de Bombeiros são mantidos, aguardando uma eventual emergência. Carla, segundo seus familiares, trabalha em uma agência da Caixa Econômica Federal e se encontra em licença médica. Na manhã da última terça-feira, de acordo com relatos de seus parentes, Carla teria telefonado para eles, após notar que Félix estava rondando sua residência. O principal motivo da preocupação dos familiares é o fato de que, em uma briga anterior, o criminoso teria disparado contra a mãe de Carla, sem conseguir atingi-la. Desde a separação, ele vem ameaçando de morte a ex-mulher e seus dois filhos, frutos de um casamento anterior.