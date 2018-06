Após 4 anos, começa a instalação de radares eletrônicos em rodovias federais

SÃO PAULO - O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)informou que já começou a instalação dos 2.696 equipamentos de radares fixos e lombadas eletrônicas nas rodovias federais, após o carnaval considerado o mais violento nas estradas. A licitação terminou em dezembro, mas só neste mês começou a instalação, após quatro anos sem fiscalização eletrônica. Desde 2007 as BRs estão sem equipamentos de controle de velocidade, após cinco anos de monitoramento. Entre 2002 e 2007, houve redução de 69% no número de acidentes.

A previsão do Dnit é que ainda em março parte dos equipamentos esteja em funcionamento. As empresas contratadas têm o prazo de 24 meses para instalar os 2.696 radares e lombadas eletrônicas. Segundo o Dnit, os novos equipamentos vão monitorar mais de cinco faixas em rodovias federais pelo prazo de cinco anos. Durante este período, o governo federal investirá R$ 773,3 milhões no programa, com recursos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Serão 1.130 barreiras eletrônicas ou lombadas eletrônicas nas áreas urbanas das rodovias federais. Outros 466 equipamentos serão instalados para fiscalizar o avanço de sinal vermelho e a parada sobre faixa de pedestres. Nos trechos rurais das rodovias federais serão 1.100 radares fixos.

A instalação dos radares e lombadas eletrônicas faz parte do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV) já executado pelo Dnit e que visa reduzir os acidente de trânsito em áreas urbanas e rurais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou estudos técnicos para decidir a localização de cada tipo de equipamento. Segundo o Dnit, os estudos foram baseados nos dados de acidentes e registros do tráfego local.