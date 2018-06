Após 5 mil km em fuga, presidiário se entrega Um foragido percorreu cerca de 5 mil quilômetros a pé e de carona em busca da liberdade e, para a surpresa da Polícia Civil de Taubaté, no interior de São Paulo, pediu para ser preso novamente, anteontem. Com saudade da família, Eriomar Nogueira Luz, de 35 anos, fugiu da Penitenciária de Tremembé no meio do ano passado, andou cerca de 2,6 mil quilômetros até Esplanada (BA), foi preso de novo, fugiu outra vez, voltou pelo mesmo caminho e se entregou. "Não tive sossego, cansei de fugir." O baiano cumpria pena há oito anos por furtos e roubos.