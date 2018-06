Após 53 horas, grupo é achado em trilha Após 53 horas na Serra do Mar, 14 pessoas, entre elas um adolescente, foram encontradas por volta de meio-dia de ontem por bombeiros. Eles estavam perto do fim da trilha de 17 quilômetros que liga Embu-Guaçu a Itanhaém. O grupo disse que não estava perdido e que não chegou no domingo por causa da chuva.