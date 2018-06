Após 6 horas, termina seqüestro no Brooklin Depois de quase seis horas de negociação, a polícia convenceu o homem que mantinha a enteada como refém em uma loja no Brooklin, zona sul de São Paulo, a libertar a moça e se entregar. O açougueiro Luciano de Oliveira Santos, de 39 anos, chegou ao local às 9h, armado com uma faca. Segundo a polícia, ele está em crise no casamento e queria chamar a atenção da mulher, com quem tem 4 filhos. Apenas às 14h33, a jovem, de 20 anos, foi levada ao hospital, em choque. Luciano foi encaminhado ao 27º DP.