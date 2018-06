Após acidente, Raposo Tavares é liberada no sentido capital O trânsito de veículos no trecho de Cotia, na altura do km 21 da rodovia Raposo Tavares, começou a se normalizar por volta das 7h30 desta quarta-feira, 28, após um grave acidente ocorrido na noite de terça-feira, 27. A pista no sentido São Paulo foi liberada totalmente por volta das 7h45 e a pista sentido interior deveria ser liberada até as 8h30, segundo a Polícia Rodoviária. As duas faixas de rolamentos próximas ao acesso ao Rodoanel Metropolitano Mário Covas ficaram interditas para que parte de uma carga de garrafas de vinho fosse retirada da via, mas o trânsito fluía vem às 8 horas, apesar da lentidão no local. Segundo a Polícia Rodoviária, não havia trânsito no local. Antes das 7 horas, o motorista chegou a enfrentar pelo menos 4 quilômetros de lentidão. Por volta das 22 horas de terça-feira, uma carreta com placa da Bahia tombou no momento em que o motorista tentou fazer uma curva em alta velocidade. O caminhoneiro Hélio Gabriel Mângia, de 51 anos, morreu no local do acidente segundo a Polícia Rodoviária Estadual.