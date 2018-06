Após acidentes, parques de diversão terão normas de funcionamento

SÃO PAULO - A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) criou novas regras para os parques de diversões com o objetivo de evitar acidentes com usuários, como o que matou uma adolescente no fim de semana em Hortolândia. Além disso, a segurança dos profissionais envolvidos com a montagem e operação de parques também será afetada com as novas normas, que serão lançadas nesta quarta-feira, 16, em São Paulo.

As regras foram elaboradas pela Comissão de Estudo Especial de Parques de Diversão, criada no final de 2008. O processo reuniu profissionais como engenheiros, executivos e representantes dos principais parques brasileiros, fabricantes de brinquedos e Procon. As regras tratam dos requisitos de segurança do projeto, fabricação, instalação, montagem e operação dos brinquedos.

Acidente. No sábado, 12, uma adolescente de 14 anos morreu em Hortolândia, no interior paulista, ao cair de um brinquedo em um parque de diversões. A polícia abriu inquérito para investigar o caso e espera o resultado da perícia. A menina foi arremessada de uma altura de cinco metros. O local foi interditado pela prefeitura.