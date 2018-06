Após acusações de ex, nova namorada Azucrinado pela ex-mulher Maria Christina Caldeira - que lhe fez várias acusações, inclusive de foro íntimo, na CPI do Mensalão -, Valdemar Costa Neto está de namorada nova. Ele mantém um relacionamento com Dana Vidal, cerca de 30 anos mais nova do que ele. "Tô noivo. Na minha idade (62) é feio falar que namora", disse a uma rádio de Mogi das Cruzes há 10 dias.