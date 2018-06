Após agenda, gravação para TV regional Depois de assistir na noite de anteontem ao espetáculo da Paixão de Cristo, no maior teatro ao ar livre do mundo, no município do Brejo da Madre de Deus, a 180 quilômetros do Recife, ontem foi a vez da pré-candidata do PV à Presidência, Marina Silva, entrar em contato com um mosaico da cultura popular do agreste pernambucano. Na Feira de Caruaru, imortalizada em música por Luiz Gonzaga, ela foi recebida com festa por artesãos e artistas populares.