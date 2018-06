Após apagão, Bahia e Alagoas sofrem com falta de água

SALVADOR E MACEIÓ - O apagão elétrico que atingiu oito Estados do Nordeste entre o final da noite de ontem e a madrugada de hoje provoca problemas no trânsito e no abastecimento de água em Alagoas. Praticamente todos os bairros de Maceió registraram falta de água na manhã desta sexta-feira, 4.

Em algumas das mais conhecidas praias do litoral norte baiano, como Arembepe, a população e os turistas também enfrentam problemas de abastecimento de água desde o fim da noite de ontem. Segundo a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), por causa do apagão, o sistema de bombeamento que leva água à região foi interrompido, mas já voltou a funcionar. A situação deve voltar ao normal até o fim da tarde.

Em Alagoas, a pane no sistema elétrico danificou equipamentos da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), paralisando estações elevatórias, de tratamento e sistemas de distribuição de água. Em Maceió, todos os sistemas de abastecimento foram afetados.

O sistema Catolé-Cardoso, que abastece praticamente toda parte alta da capital, mesmo com a energia restabelecida ainda não pode retornar à operação porque houve danos em seus equipamentos elétricos. Técnicos da Casal estão trabalhando na recuperação, mas ainda não há previsão de quando o serviço seja concluído.

Mais prejuízos. Maior complexo industrial integrado do hemisfério sul, o Pólo Industrial de Camaçari está paralisado. As atividades nas 90 empresas da área só devem voltar à normalidade em cinco dias, segundo o presidente do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), Manoel Carnaúba.

De acordo com ele, não houve acidentes relacionados à queda de fornecimento de energia, por causa dos sistemas de emergência instalados nas indústrias, mas a cadeia produtiva foi comprometida pela longa interrupção do fornecimento de suprimentos, como gases e vapor, às máquinas.