Após assalto a turistas, PM admite falha no policiamento Horas depois do assalto a um grupo de turistas alemães e croatas na saída da Linha Vermelha, na madrugada desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o comandante da Polícia Militar, coronel Ubiratan Ângelo, reconheceu que o policiamento falhou. "Se isso aconteceu, é porque houve falha, ou no planejamento ou na execução. A vítima não quer explicações", afirmou o coronel, que foi à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat) encontrar os visitantes, que prestaram queixa. Os turistas tinham acabado de desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e seguiam para um hotel na zona sul. O carro em que eles estavam foi interceptado por ao menos quatro homens fortemente armados. Os ladrões levaram dinheiro, documentos, máquinas fotográficas, jóias e outros objetos pessoais. O guia de turismo que os acompanhava e o motorista também foram assaltados; os ladrões conseguiram fugir. O coronel Ubiratan Ângelo disse ainda que irá remodelar o policiamento na saída do aeroporto Tom Jobim e que a chegada dos vôos noturnos será monitorada. Falta de segurança Pela manhã, dois dos seis turistas assaltados no Rio de Janeiro reclamaram da falta de policiamento na Linha Vermelha. Um alemão e um austríaco deram entrevista na saída da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon, zona sul da cidade. A van que os transportava do Aeroporto Internacional para a zona sul foi abordada na via expressa por um grupo de homens armados. "Esse problema já é conhecido, então deveriam colocar mais policiais no caminho do aeroporto", afirmou o austríaco, que não quis se identificar. O novo secretário estadual de Turismo do Rio, Eduardo Paes, disse que os turistas serão recompensados com passeios pela cidade oferecidos pelo governo do Estado do Rio. Segundo Paes, é preciso convencê-los de que vale a pena permanecer na cidade. O secretário disse que um representante da agência de viagens que acompanha o grupo comentou que alguns dos turistas demonstraram querer ir embora. Eduardo Paes esteve na Deat para encontrar os turistas, mas eles já tinham ido embora. Na manhã de sexta-feira, Paes planeja passar pelos hotéis onde os visitantes estão hospedados para apresentar um pedido formal de desculpas do governo do Estado. Matéria alterada às 16horas para acréscimo de informações