Após assalto, suspeito perde controle de carro e bate em um quiosque no Rio

Atualizado às 12h37

RIO - Uma pessoa morreu, duas foram presas e um menor foi apreendido após um assalto na região da Ilha do Governador, zona norte do Rio, na noite desta segunda-feira, 10. Os bandidos entraram em uma casa no bairro Jardim Guanabara e houve troca de tiros com a chegada de agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM - Ilha do Governador). Na fuga o motorista perdeu o controle do carro e bateu com o veículo em um quiosque na Praça do Grego.

De acordo com o 17º BPM, quando a viatura chegava na Rua Primeiros Sonhos, por volta das 22h, houve troca de tiros entre os policiais e um homem que estava no quintal da casa. O homem não identificado foi levado para o Hospital municipal Evandro Freire, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros dois assaltantes que davam cobertura dentro de um Gol, deixaram o carro e roubaram um Logan. Durante a fuga, o veículo capotou depois de bater no quiosque e os bandidos foram presos. Um adolescente de 17 anos que, segundo os policiais, participava da ação e tentou fugir a pé, também foi apreendido.

Um funcionário do quiosque teve queimaduras graves nos braços e nas costas e foi levado para o Hospital municipal Souza Aguiar. Rodrigo Soares, de 22, trabalhava em uma chapa na hora da batida. Ele está internado no Centro de Tratamento de Queimados do hospital. Seu estado de saúde é estável e não há previsão de alta.

Com o trio os policiais encontraram um revólver calibre 38, uma réplica de pistola 9 mm, duas alianças, dois medalhões de ouro e um par de brincos. O Gol, que tinha sido roubado na área de atuação da 60ª DP (Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense), foi recuperado.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).