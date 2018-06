Após assassinato de três homens, ônibus são incendiados no Rio

RIO - Três homens foram mortos por criminosos em Marechal Hermes, na zona norte do Rio, por volta das 18h30 desta sexta-feira, 16. Eles foram atingidos por tiros disparados de dentro de um carro, que passou pelo trio na rua Acapu e fugiu sem ser identificado.

As vítimas não haviam sido identificadas até as 23h desta sexta. Um deles morreu no local do crime e os demais chegaram a ser levados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, no mesmo bairro, onde morreram.

Depois dos assassinatos houve um protesto de moradores que culminou com o incêndio de dois ônibus municipais. Segundo a PM, traficantes da favela da Palmeirinha, no bairro de Guadalupe, vizinho a Marechal Hermes, ordenaram aos manifestantes que ateassem fogo aos coletivos. O protesto terminou com a chegada da polícia, por volta das 20 horas.